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Hatay’da kadın cinayeti: Boşandığı eşini ve beş yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

 

Hatay’da boşandığı eşini ve beş yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar etmek isteyen adam gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kayseri adliyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 29 yaşındaki Gökhan Yıldız, boşandığı Esra Yalçın’ın Mustafa Kemal mahallesindeki evine gitti.

Yıldız burada Yalçın’ı ve beş yaşındaki kızı Beren’i bıçaklayarak öldürdü. Komşuların çağırmasıyla olay yerine gelen polis, kendini de bıçakla yaralayan Yıldız’ı hastaneye götürdü.

Yıldız, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Sorgusu sürüyor.

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