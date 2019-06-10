Hatay’da IŞİD’liye yapılan toplu cenaze töreni için soru önergesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, IŞİD ve Nusra gibi örgütlerle ilişkisi ile tanınan eski Suriyeli futbolcu Abdülbasit el Sarut için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine ilişkin soru önergesi verdi.

Fotoğraf: Reuters

GazeteDuvar’ın haberine göre, Atay’ın, “Alevilerin kökünü kazıyacağız” sözleriyle gündeme gelen Sarut için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, sorumlularla ilgili bir işlem başlatılıp başlatılmadığı ve cenaze organizasyonuna izin verilip verilmediği soruldu.

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9 Haziran Pazar günü düzenlenen kitlesel cenaze töreni öncesinde IŞİD taraftarlarının ‘sokak sokak gezerek destek istediği’nin dile getirildiği önergede, şu sorulara yer verildi:

– Eskiden IŞİD’e biat etmiş olduğu bilinen, El Nusra ile IŞİD’e birlik çağrısı yapmış olan bu şahsın terör örgütleriyle bağı daha önceden tespit edilmiş midir?

– El Sarut isimli şahsın Hatay ilinde ikameti var mıdır?

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– “Alevilerin kökünü kazıyacağız” sözleriyle açık soykırım çağrısı yapmış olan Abdulbasit El Sarut’a bu tehdidinden dolayı bir soruşturma açılmış mıdır?

– Terör örgütü destekçisi olduğu kendi beyanıyla da sabit olan bu şahsın cenaze töreni için Reyhanlı’da destek hazırlıkları yapıldığı, bayraklar ve sloganlarla provokatif bir gösteriye dönüştürüleceği güvenlik güçlerince tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse neden bu cenaze organizasyonuna izin verilmiştir?

– Söz konusu cenazeye karşı gelişen kamuoyu tepkisinden sonra, bu görüntülerin sorumluları için bir işlem başlatılmış mıdır?



