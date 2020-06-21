Hatay’da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Hatay’da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İl Jandarma Komutanlığı ve Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Altınözü ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda biri yabancı uyruklu 17 zanlı gözaltına alındı, adreslerde bir kilogram kenevir ve 32 kök Hint keneviri ele geçirildi, üç araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.