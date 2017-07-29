Hatay’da iki gündür süren yangında 20 futbol sahası kadar alan küle döndü

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Hatay’da iki gündür süren orman yangınında 30 hektarlık (yaklaşık 20 futbol sahası) alan küle döndü.

Dörtyol ilçesindeki Amanos dağları eteklerinde önceki gece yangın çıktı.

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Beşikgöl ve Çökek yaylası mevkiilerinde iki noktada başlayan yangına müdahale, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle zorlaştı.

İki uçak ve beş helikopterle havadan, 25 arazöz, iki dozer ve 150 personelle de karadan söndürme çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çalışmalara Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis’ten gelen takviye ekiplerin de destek verdiğini söyledi.