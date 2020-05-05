Hatay’da geçen hafta ilk kez görülen balık baykuşunu avcılar öldürdü

Hatay’da, geçen hafta ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan balık baykuşu, kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan geçtiğimiz hafta Samandağ ilçesinin Yaylıcı mevkisinde görüntülediği balık baykuşu Hatay’da görülen 370’inci tür olarak kaydedilmişti.

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Önceki gün kaçak avcılar tarafından tüfekle vurulmuş halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen kuş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, balık baykuşunun Türkiye ve bölge doğal yaşamı için çok önemli bir veri olarak kaydedildiğini belirterek, “Çok üzgünüm. Cümle kurarken bile zorlanıyorum. Bu nadir canlı, kaçak ava kurban gitti” dedi.

En fazla 80 çift olduğu tahmin ediliyor

Doğa Derneği’nin verilerine göre bu tür, sıcak iklim kökenli bir kuş olduğu için Türkiye’de yalnızca Toros Dağları’nın eteklerindeki yaz-kış sıcak olan vadilerde yaşayabiliyor. Balık baykuşunun Toroslar’daki neslinin yakın zamana kadar tükendiği kabul ediliyordu. Ancak son 10 yıldır yapılan gözlemlerle bugün Türkiye’deki sayısının en çok 80 çift kadar olduğu tahmin ediliyor.

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Balık baykuşu nüfusu son yıllarda hidroelektrik santral inşaatları nedeniyle nehirlerin kuruması sonucunda azalarak yalnızca baraj ve göletlere sıkışmış durumda. Balık baykuşu, diğer baykuşların aksine suda avlanıyor ve çoğunlukla balık, tatlı su yengeci, kurbağa gibi canlılarla besleniyor.



