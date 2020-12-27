Hatay’da dört noktada yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde dört noktada örtü yangını çıktı. Saat 03:00 gibi çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda çıkan yangınların nedeni henüz bilinmiyor.

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İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağaralara yakın alanda süren yangının kontrol alınması için ekipler çalışma başlattı. Yedi saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ederken 4 hektarlık alan zarar gördü.