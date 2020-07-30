Hatay’da dört farklı noktada yangın

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dört farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın dört farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, dört helikopter, bir yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, iki dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan dört farklı nokta birbirlerine yakın mesafede. Yerleşim yerlerine yakın fakat henüz ciddi bir tehdit yok.