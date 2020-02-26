Hatay’da bir kişiye ‘corona’ karantinası

Hatay’da Bangladeş uyruklu bir kişi, corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak geçen yılın aralık ayında görülen corona virüsü, ülkede 2 bin 500’den fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Virüs, şimdiye dek onlarca ülkeye yayılırken Türkiye’de herhangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak şimdiye dek birden fazla kişi, virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

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Muhammed adındaki Bangladeşli, ilk olarak ülkesinden İran’a gitti. Buradan karayoluyla Suriye’ye geçti. Rahatsızlanan adam, Türkiye’ye getirildi.

Yüksek ateş şikayeti bulunan hasta, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yatırıldı. Kan örnekleri Ankara’ya gönderilecek.