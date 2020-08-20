Hatay’da 3 bin 400 yıllık tablet bulundu: Bir krala yapılan ödemeler yazıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında yaklaşık 3 bin 400 yıllık tablet bulundu.

Fotoğraflar: AA

Kazı Heyeti Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Akar, eski Alalah kentinin, geçmişte Amik Ovası’nda yer alan bölgesel Mukiş Krallığı’nın başkenti olduğunu söyledi.

Reklam

Akar, 20 yıldır yürüttükleri arkeolojik araştırmalarla, bölgenin Tunç Çağı dönemindeki adetleri ve kültürleri ile sosyopolitik yapısını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Akar, buldukları çivi yazılı tabletle ilgili, ”Buluntu bizim için önemli. Özellikle Tunç Çağı içerisinde çivi yazılı metinlere ulaşabilmek o kadar kolay değildir” dedi.

‘Kralın kim olduğunu henüz bilmiyoruz’

Tablette, bir krala yapılan ödemelerden bahsedildiğini anlatan Akar şöyle devam etti: ”Ancak kralın kim olduğu ve ismi hakkında fikir sahibi değiliz. Tablet bizim için yine de çok önemli, milattan önce 1400-1350 yıllarına ait zaman dilimi içerisinde. Bölgede tarihsel süreçte Mitanni ile Hitit İmparatorluğu arasında bir kavganın olduğunu, bu kavganın arasında kalan bölgesel krallığın da aslında bir zaman Hitit bir zaman ise Mitanni imparatorluklarına hizmet ettiğini biliyoruz. Tablet bu anlamda bizim için önemli. Aynı zamanda mevcut kralın kime hizmet ettiğini öğreneceğiz.”

Reklam

Tabletin, filolog Jacob Lauinger tarafından okunduğunu, çalışmaları uluslararası 12 kişilik ekiple yürüttüklerini anlatan Akar, ”Şu an tek bir kazı alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Almanya’dan arkeologlar ve uzman araştırmacılar katılıyor” ifadelerini kullandı.

Akar, salgın nedeniyle gerekli önlemlerin alındığının da altını çizdi.