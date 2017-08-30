Hatay ve Kilis’ten 80 bini aşkın Suriyeli bayram için ülkelerine gitti

Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarından Kurban Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak için Suriye’ye geçen mültecilerin sayısı 80 bini buldu.

Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçişler, valilikten izin alınmak şartıya 15 Ağustos’ta başladı.

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Son gün olması nedeniyle gece saatlerinden itibaren Suriyeliler sınır kapısına gelmeye başladı. Kuyruğun sonu gözükmezken, kapıda yoğunluk oluştu. Geçişler bugün mesai bitiminde sona erdi.

Şimdiye dek Suriye’ye geçmek için izin alan 65 bin kişiden 55 bini sınırı geçti.

Hatay’da da tablo benzer

Kilis’tekine benzer bir hareketlilik Hatay’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda da vardı.

Yanlarına özel eşyalarıyla hediyeliklerini alan mülteciler, 21 Ağustos’tan bu yana pasaport ya da AFAD tarafından verilen geçici kimlik kartlarıyla ülkelerine geçti.

Suriyeliler, Türkiye’den çıktıktan sonra Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı’ndan da geçerek yakınlarının yanına hareket etti.

Hatay’dan geçiş yapan mültecilerin sayısı 30 bini buldu. Suriyeliler 31 Aralık’a kadar Türkiye’ye dönebilecek.

Ramazan Bayramı’nda giden 120 bin Suriyeli’den 35 bini Türkiye’ye dönmüştü.