Hatay valisi: İdlib’de şehit sayısı 33’e çıktı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’de ‘şehit sayısının 33’e yükseldiğini’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Doğan, ilk açıklamasında ‘dokuz askerin şehit olduğunu, içlerinde durumu ağır olan yaralılar bulunduğunu’ söylemiş, ikinci açıklamasında ise sayının 22’ye, üçünce açıklamasında ise 29’a yükseldiğini belirtmiş, 36 da yaralı bulunduğunu söylemişti.

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Vali son açıklamasında yaralı askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını da ifade etti.

Doğan, “İdlib’in Balyun mevkiinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan içeriye alınmıştır” demişti.

Ankara’da güvenlik zirvesi

Valinin ilk açıklaması Ankara’da güvenlik zirvesi düzenlendiği haberinin hemen ardından geldi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantı yedi saate yakın sürdü.