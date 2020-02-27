Hatay valisi: İdlib’de şehit sayısı 29’a yükseldi, 36 yaralı var

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’de ‘şehit sayısının maalesef 29’a yükseldiğini’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Vali, ilk açıklamasında ‘dokuz askerin şehit olduğunu, içlerinde durumu ağır olan yaralılar bulunduğunu’ söylemiş, ikinci açıklamasında ise sayının 22’ye yükseldiğini belirtmişti.

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Doğan, “İdlib’in Balyun mevkiinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır” demişti.

Doğan, “Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir” dedi. Vali, hastanedeki yaralı asker sayısını ise 36 olarak açıkladı.

Vali son açıklamasında yaralı askerlerin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtip acil şifalar diledi.

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Ankara’da güvenlik zirvesi

Valinin ilk açıklaması Ankara’da güvenlik zirvesi düzenlendiği haberinin hemen ardından geldi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantının iki saat sürdüğü belirtildi.