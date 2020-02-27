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Yaramazlara biraz batar!

Hatay valisi: İdlib’de 22 asker şehit oldu, ağır yaralılar var

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’de ‘şehit sayısının maalesef 22’ye yükseldiğini’ açıkladı.

Vali, ilk açıklamasında ‘dokuz askerin şehit olduğunu, içlerinde durumu ağır olan yaralılar bulunduğunu’ söylemişti.

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Doğan, “İdlib’in Balyun mevkiinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır” demişti.

Vali yaralı askerlerin hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının bulunmadığını yineledi.

Ankara’da güvenlik zirvesi

Valinin açıklaması Ankara’da güvenlik zirvesi düzenlendiği haberinin hemen ardından geldi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantının iki saat sürdüğü belirtildi.

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