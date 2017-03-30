Valilik kararı: Hatay’da referandum günü Suriyeli mültecilere sokağa çıkmak yasak

Hatay valiliği, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu süresince barınma merkezlerinde kalan Suriyeli mültecilerin sokağa çıkmasını yasakladı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre 20 Mart’ta ildeki kaymakamlıklara, jandarma komutanlığına, emniyet müdürlüğüne, sahil güvenliğe, büyükşehir belediyesine ve ilgili kamu kurumlarına ‘Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Toplantı Talimatı’ başlıklı bir yazı gönderildi.

Suriyeli mültecilerin 15 Nisan’dan 17 Nisan saat 08.00’e kadar zorunlu sebepler dışında barınma merkezlerine giriş çıkış yapmalarına izin verilmeyeceği kaydedilen yazıda şöyle dendi: “Geçici misafir edilen Suriyelilerin ikamet ettikleri Barınma Merkezlerinde 15 Nisan tarihinden 17 Nisan günü saat 08.00’a kadar mücbir sebepler dışında giriş, çıkış ve ziyaretler durdurulacaktır. Barınma Merkezleri dışında ikamet eden Suriyeliler ile ilgili olarak Suriyeli misafirleri temsilcileri, kanaat önderleri ile iletişim kurmak suretiyle ‘zorunlu nedenler’ olmadıkça 16 Nisan’da evlerinden dışarıya çıkmamaları hususu paylaşılacaktır.”