Hatay valiliği: Eylem hazırlığındaki IŞİD’liler yakalandı, kaçmaya çalışan biri öldürüldü

Hatay’da Suriye’den kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir araç durduruldu, kaçmaya çalışan bir şüpheli öldürüldü. Valilik “Eylem hazırlığındaydılar” dedi.

MİT ve polis, kentte bir aracı takibe aldı. İskenderun yönüne giden şüpheli araç, Kırıkhan ilçesindeki Topboğazı mevkiinde jandarma ve özel harekat ekiplerinin de desteğiyle saat 12.15 sıralarında durdurulmak istendi.

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Denetim noktasına gelen araçtaki dört kişi teslim olurken, ‘Dur’ ihtarına uymayan bir şüpheli kaçmaya başladı. Ayağından vurulan şüpheli, Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli aracın bahajı, bombalı tuzak ihtimaline karşın fünyeyle patlatılarak açıldı. Bagajdaki dört çanta incelemeye alındı. Kapatılan yol da yeniden trafiğe açıldı. Dört şüpheli sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

‘Bombalı saldırı’

Hatay Valiliği, MİT ve emniyetin Suriye sınırıyla kentte istihbarat çalışması yaptığını bildirdi.

İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan valilik, beş şüphelinin IŞİD mensubu olduğunu belirterek, şüphelilerin Türkiye’ye bombalı saldırı yapmak için girdiklerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Valilik, ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan, ‘fiili saldırıda bulunması üzerine’ vurulan Suriyeli şüphelinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

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Valili geçen haziranda da yine Suriye’den Türkiye’ye giren IŞİD üyesi beş intihar eylemcisinin kent merkezine ulaşamadan yakalandığını duyurmuştu.