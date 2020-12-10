Hatay vali yardımcısı: Solunum cihazına bağlıyken, ‘Corona değilim’ diyen var

Hatay’da, Covid-19’u yenerek görevinin başına dönen vali yardımcısı Aydın Tetikoğlu, vaka artışının nedenlerinden birinin hastalığa yakalananların gizlemesi olduğunun altını çizdi.

Tetikoğlu, solunum cihazına bağlı kişilerin, “Ben corona değilim” dediğini söyleyerek hastalığın gizlenmemesi konusunda uyardı.

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Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Tetikoğlu ve eşi 11 Kasım’da, kızı 22 Kasım’da hastalığa yakalandı.

Teşhis konduktan sonra hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadıklarını ve evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlattıklarını söyleyen Tetikoğlu AA muhabirine konuştu.

Tetikoğlu şunları söyledi: “Bende boğaz ağrısı, eşimde de öksürük vardı. Doktora gittik bize ilaç verdi. Öksürük devam edince test yaptık ve ben pozitif çıktım, eşim negatif çıktı. Ama eşimdeki belirtiler daha fazlaydı. Bu da şunu gösteriyor herkeste farklı bir belirti olabiliyor. Onun için tavsiyem, herkesin her türlü belirtide kendini izole etmesi. Tabii sonra eşimin de pozitif olduğu ortaya çıktı ve kendimizi hemen karantinaya aldık. İnsanın aklına farklı şeyler geliyor ‘Acaba nereden bulaştı, kimlere bulaştırdık’ diye. Ben hemen bütün aile çevremi aradım, bilgilendirdim ve izole olmalarını söyledim çünkü bu bir sorumluluktu.”

‘Gizlemek bazılarının ölümüne sebep olabilir’

Hastalığa yakalananların saklamasının yanlış aynı zamanda da suç olduğunu dile getiren Tetikoğlu şöyle konuştu:

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“Bazı arkadaşlarımın coronaya yakalandığını duyunca aradım, ‘Geçmiş olsun’ dedim ama maalesef üzülerek şunu gördüm, arkadaşlarımız hastanede yatıyor, solunum cihazına bağlı ve ‘Ben corona değilim’ diyor. Böyle bir şey olur mu? Bu herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Saklanacak bir hastalık değil. Özellikle bu hastalığı aleni olarak herkese duyurmak gerekiyor ki insanlar tedbirini alsın. Ama sanki utanılacak bir hastalık gibi bazı kişiler bunu saklıyor. Halbuki bunu gizlemekle bir nevi bazı kişilerin ölümüne kadar sebep olabilecek olaylar olabilir.”

Hatay’daki vaka artış hızının da kış nedeniyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesiyle alakalı olduğuna değinen Tetikoğlu, şu bilgileri verdi: “Şu anda il genelinde 129 filyasyon ekibimiz var. İzolasyon için ise 835 kişilik 602 ekibimiz var. Denetimde 497 ekibimiz var ve burada da 1448 kişi görevli. Vefa grubunda 579 kişi var. Bu sayıyı artıracağız. İnsanlar başına gelmeden anlamıyor. Bu bir felakettir ama bu millet bir kurtuluş mücadelesi vermiştir, birçok badireler de atlatmıştır. Bu hastalığın bertaraf edilmesi için üzerimize düşen her şeyi yaparsak hallolmayacak bir konu değil.”