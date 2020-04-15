Akdeniz’de, Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın verilerine göre 11 kilometre derinlikteki deprem saat 17:11’de gerçekleşti.
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Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Türkiye, ABD ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin sorunları çözmek üzere NATO’nun da dahil olduğu bir heyet kurulması teklifini yineledi.
Havayolu şirketi Pegasus’u kullanan yolcu sayısı, corona virüsü nedeniyle mart ayında önceki yıla göre yüzde 44.1 azaldı.
AKP’li yetkililer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğunu belirtiyor.