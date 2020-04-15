Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de, Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre 11 kilometre derinlikteki deprem saat 17:11’de gerçekleşti.

Reklam

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...