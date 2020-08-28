Hatalı basım iki banknotu 50 bin liraya satışa çıkardı: Düğün masraflarını karşılayacak

Yozgat’ta yaşayan Ekrem Ceylan, bir banka ATM’sinin verdiği hatalı basılmış 100 ve 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı. Ekmek fırınında işçi olarak çalışan Ceylan, iki banknot için 50 bin lira istiyor. Satabilirse düğün masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

Fotoğraf: AA

AA muhabirine konuşan Ceylan, banka ATM’sinden çektiği bir miktar paranın arasında hatalı basım 100 liralık banknotu fark ettiğini söyledi.

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Paranın sahte olduğunu düşünerek banka görevlilerine gösterdiğini belirten Ceylan şöyle devam etti: “Sahte olmadığını öğrendim. İki gün sonra yine aynı bankamatikten para çektiğimde bu defa da hatalı basım 50 liralık banknot çıktı. Bunu da bakkala gösterdim, cihazla bakıp sahte olmadığını söyledi. Biraz araştırdığımda bunların koleksiyon değerinin olduğunu söylediler. ”

Ceylan, nişanlı olduğunu yakın zamanda düğün yapacağını ifade ederek, “Bu paraları koleksiyonculara satabilirsem düğün masraflarımı karşılayacağım. İki hatalı basım banknota 50 bin lira istiyorum. Satamazsam hatıra olarak saklayacağım” ifadelerini kullandı.