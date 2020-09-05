Hatalı basım 50 liraya 70 bin lira istiyor

Muğla’da yaşayan 31 yaşındaki pazarcı Ercan Ülgül, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Ülgül, önce paranın sahte olduğunu düşündü ancak ‘0’ rakamı bulunmayan 50 liralık banknot para sayma makinesinden sorunsuzca geçtiç

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Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.

Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı. Ülgül, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.

Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül şu ifadeleri kullandı: “Patates-soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım.”