Hatalı 1 YTL’lik banknotu 100 bin liraya satışa çıkardı

Gaziantep’te yaşayan Ümit Nuri Gültekin (46), yıllardır sakladığı, hatalı kesim yapılan 1 YTL’lik (Yeni Türk Lirası) banknotu 100 bin liraya satışa çıkardı.

Fotoğraf: DHA

İslahiye’de esnaflık yapan Gültekin, 2005’te özel bir şirkette çalıştığı dönemde maaşını çektiğinde hatalı kesim yapılan 1 YTL’yi fark etti ve sakladı.

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Tedavülden kalkan parayı halen sakladığını ve koleksiyon meraklıları için satışa çıkardığını anlatan Gültekin, hatalı 1 YTL için 100 bin lira istediğini belirterek şunları söyledi: “Böyle hatalı kesilen ve tedavülden kalkan 1 YTL yok. Bu paradan Türkiye’de bir tek bende olduğunu zannediyorum. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı 100 bin liraya satıyorum. Yıllardır kasada sakladım, inşallah sakladığıma değer ve 100 bin liraya koleksiyonculara veririm. Alacağım parayı da hayır işlerinde kullanacağım.”

1 Ocak 2005’te Türk Lirası banknot ve madeni paralardan altı sıfır atılarak Yeni Türk Lirası kullanılmaya başlanmıştı. YTL, Ocak 2010’da dolaşımdan kaldırılmıştı.

