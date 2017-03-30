‘Hata yaptık’: Sarraf’la Halkbank genel müdür yardımcısının görüşmeleri FBI dosyasında

ABD’de tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’la telefon görüşmeleri FBI dosyasına girdi.

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklanmış, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedilmişti.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

Raporda dört isim var

Cumhuriyet’te yer alan habere göre FBI tarafından hazırlanan dava dilekçesinde Sarraf ve Atilla’nın yanısıra adı ‘birinci şüpheli,’ Atilla ise ‘ikinci şüpheli’ olarak iki isim daha yer alıyor.

Raporda ikili arasındaki telefon görüşmelerine yer verilirken, telefon dinlemelerinin 1.5 tonluk altın operasyonunun hemen ardından yapılmaya başladığı belirtildi.

‘Evrakları halletmemizi istiyor, dediğini yap’

26 Mart 2013 tarihli görüşmede ‘birinci şüpheli’ “(İkinci şüpheli) sürekli ‘Yiyecekleri hazırla’ diyor. Ben iki üç ay uzatacağım ama o yiyecekleri hazırla demeyi sürdürüyor” derken, Sarraf’ın buna yanıtı “O (ikinci şüpheli), onların İran’dan Dubai’ye gönderilmesini istiyor… Nereden olursa olsun evrakları halletmemizi istiyor, dediğini yap” oluyor.

Nisan 2013’teki görüşmede ise Sarraf, Atilla’nın İran’daki müşterisinden alacağı ödemeyi Dubai üzerinden gerçekleştireceğine ilişkin bilgi verip “Satışı gerçekleştirdik… dolar üzerinden … ödemeyi şirkete göndereceğiz” diyor.

‘Biz bir hata yaptık burada’

2 Temmuz 2013’teki görüşmede, Sarraf Atilla’ya Dubai ile İran arasındaki nakliyat için 5 tonluk ahşap gemiler kullandığını ve bu yüzden sözü edilen evrakları gönderemeyeceğini belirtirken, “Bu konşimentolar hükümet tarafından hazırlanıyor. Dubai gümrüğü hangi gemide ne kadar mal olduğuna ve ne taşındığına hepsine bakıyor. Ayrıca üzerinde Dubai mührü de var” diyor.

Atilla, Sarraf’a “Sen bu belgeleri alabilir misin? Belgeleri bize ulaştırırsan daha sonra incelerim” yanıtını verirken, Sarraf “Hakan, biz bir hata yaptık burada. Bunları daha ufak çapta göndermeliydik. Şimdi 5 milyon göndermeliyiz” diyor.

Aynı görüşmede Atilla “Belgelerde buğdayın menşei Dubai .. Bu imkansız” diye konuşuyor.

‘Sayı bana da büyük geldi’

Sarraf aynı gün ‘birinci şüpheli’ye “Taşınan mal çay olabilir mi?” derken, ‘ikinci şüpheli’ ile görüşen Atilla’nın “150 bin tondan bahsediyorsunuz. Bunu öyle taşıyamazsınız” demesi üzerine ‘ikinci şüpheli’ “Sayı bana da büyük geldi, her parti için 5 ila 6 milyon yeterli’’ diyor.

‘Allah yardımcısı olsun’

9 Temmuz 2013’te ise Sarraf ‘birinci şüpheli’ye “Henüz bir şey gönderme, Hakan Atilla’nın aramasını bekleyelim ki bu şekilde içeriden haber geldiğini anlayacaklar’’ diyor. Atilla ise Sarraf’a “Rica ediyorum. Gemilerin tonajlarını dikkat edin” derken, Sarraf ‘birinci şüpheli’yi arayarak, “Adamlar 13 bin tonluk gemiye 20 bin tonluk yüklemeyi yaptı. Dikkat edeceğini söyledi. Adam, ‘Açıkça gözünüz arkada kalmasın’ dedi” diyor. ‘Birinci şüpheli’ ise “Teşekkür ederim. Allah yardımcısı olsun. Başka ne diyebilirim” yanıtını veriyor.