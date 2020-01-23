Hastasının cep telefonuna izinsiz reklam mesajı atan doktora 50 bin lira ceza

Hastasının telefonuna rızasını almadan reklam içerikli kısa mesaj gönderen doktor, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (KVKK) tarafından 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

İHA’nın haberine göre hasta, cep telefonuna reklam amaçlı mesaj atan doktoru KVKK’ya şikayet etti.

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Şikayeti değerlendiren KVKK, doktora ‘verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı’ gerekçesiyle ceza verdi.

Kurulun kararında şu ifadeler yer aldı: “Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği kanunlarda açıkça öngörülmüştür. İlgili kişinin veri sorumlusu doktor hakkındaki başvurusunda yer alan iddialar ile ilgili olarak kurul soruşturma başlatmıştır. Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya kanunda belirtilen diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmiştir. Veri sorumlusu hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılmıştır. Veri sorumlusu doktora 50 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

Geçen sene de avukat ceza almıştı

KVKK, geçen sene temmuz ayında bir borçlunun yeğenine mesaj atan alacaklı avukata da ‘ilgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içerik gönderdiği’ gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezası vermişti.

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