Hastasından virüs kapan doktor: Çaresizliği gözlerinden okudum

İstanbul’daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı Dr. Necati Akyılmaz, pandemi sürecinin başında kızı ve oğlunu annesiyle memleketi Tarsus’a gönderdi.

Covid-19’a yakalan, iyileşip görevinin başına dönen Akyılmaz, çocuklarından dört ayrı kaldı. Eşi de doktor olan Akyılmaz, ‘kırmızı alandaki’ hastaların çaresizliklerini gözlerinden okuduğunu söyledi.

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Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hastanede tedavi ettiği bir hastadan virüs bulaşan Akyılmaz’ın testi 22 Mart’ta pozitif çıktı. Altı gün süren tedavinin ardından iyileşen Akyılmaz yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Akyılmaz, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle dile getirdi: “Pandemi süreci ülkemizde baş göstermeye başladığında çocuklarımı ve annemi memleketim Tarsus’a gönderdim. Onlardan dört ay ayrı kaldım. Bu sırada hasta olduğumu öğrendim ve sonrasında da hastaneye yattım. Bu süreçte ailecek tabii çok duygusal ve zorlu bir süreci yaşadık. Tek ailemle değil geniş ailemle de yaşadık bu süreci. Hastaneden taburcu olduktan sonra bu duygusal sürecimiz devam etti. Çünkü kızım da oğlum da ikisi de küçük yaştalar ve bu durumu tam anlayamadılar. Görüntülü konuşarak onlarla iletişime geçtik ve bu süreci yaşadık. Dört ay sonunda ilk kez oğlum ve kızımı görmeye gittim. Belli bir zaman sonrasında yanımıza almaya karar verdik. Şu an hala önlemler alıyoruz evimizde.”

Tedavi sürecinde tanıdığı, tanımadığı insanlardan, arkadaşlarından ve çalışma arkadaşlarından destek gördüğünü, hastanedeki altı günün ardından evde istirahat edip işe başladığını anlatan Akyılmaz, acil serviste 24 saat yoğun mesai yapıldığının altını çizdi.

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‘Bilinmez korkutucu olabiliyor’

Bu salgının dünyada pek bilinmediğini ve zaman içinde tecrübelerin kazanıldığını anlatan Akyılmaz şöyle devam etti: “Hekim de olsanız herhangi bir vatandaş da olsanız bu durum bir bilinmezlik içeriyor. Bilinmez olan her şey korkutucu olabilir insanlar için. Bu yüzden beni de korkuttu çünkü sonunu tahmin edemiyorsunuz. Süreci tam bilemeyebiliyorsunuz. Keza tedavide bile daha sonrasında farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Çok tedirgin oldum özellikle hastanede yattığım süre içerisinde.”

Çok zor durumda hastaların olduğunu ifade eden Akyılmaz, hastaların zaman zaman aileleriyle iletişim kuramadıkları için zorluklar yaşadığını belirtti.

Virüsün, hastaya bakan kişiye de bulaşma riskinin de yüksek olduğunu dile getiren Akyılmaz şu ifadeleri kullandı: “Acil servisimizde, kırmızı alanda çok büyük sıkıntılı Covid hastalarını da takip ettik. Hal böyleyken insanların çaresizliğini gözlerinden okudum.”

Toplumdan da hassasiyet bekliyorlar

Hastanede birkaç hekim arkadaşında ve sağlık personelinde virüs görüldüğünü ifade eden Akyılmaz, kendilerinin önlem konusunda gösterdiği hassasiyeti toplumdan da beklediklerinin altını çizdi.

Akyılmaz, sözlerine şöyle tamamladı: “Ben yakınlarımdan, sevdiklerimden ayrı kalmak istemem kimsenin istemeyeceği gibi. İnsanlarımızın tamamı yakınlarından, sevdiklerinden ayrı kalma potansiyeli içerisine girmek istemiyorlarsa dikkat etmeliler. Biz çalışıyoruz. Bize geldikleri zaman hastalara ilgili hizmeti vermeye çalışıyoruz. Fakat kendilerinin de şunun farkında olması lazım bu işi, bu hastalığı, bu pandemi sürecini biz en iyi şekilde ancak kurallara uyarak atlatabiliriz. Yani hasta olup hastaneye geldikten sonra değil, hasta olmadan önce bu işi sonlandırmamız veya karşılaşmamamız gerekiyor.”