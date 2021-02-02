Hastanın ‘standart kargo’ olarak gönderildiği sırada kaybolan dalağı için soruşturma başlatıldı

Ahmet Kıral’ın hastalığının belirlenmesi için ameliyatla alınan dalağının, İstanbul’a ‘standart kargo‘ olarak gönderilmesi sonucu kaybolması hakkında Yalova İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurmuş, gerekli muayeneleri yapılan Kıral’a, dalak büyümesi teşhisi konarak ameliyat olması gerektiği söylenmişti.

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Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım’da ameliyat olan Kıral’ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul’a patoloji servisine gönderilmişti. 15 gün içerisinde çıkacağı bildirilen test sonuçlarının gelmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken organın sıradan bir kargo şirketiyle ‘standart kargo’ adı altında gönderildiği ve bu esnada kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, konunun çıkan haberler vasıtasıyla öğrenildiği belirtilerek “İdari inceleme başlatıldı. Konunun üzerinde hassasiyetle duruluyor” ifadelerine yer verildi.