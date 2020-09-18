Hastaneye yönelik siber saldırı nedeniyle başka kente yönlendirilen hasta hayatını kaybetti

Almanya’nın Düssseldorf kentindeki bir hastanenin siber saldırı nedeniyle bilişim sistemi çöktü. Bu nedenle hastanenin kabul edemeyip başka bir kente yönlendirdiği bir hasta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Bunun, siber saldırıdan kaynaklanan ilk hasta ölümü olduğu açıklandı.

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Düsseldorf Üniversitesi Kliniği açıklamasında, internet ağında bir haftadır sorun yaşandığı ve araştırma sonunda sorunun bir hacker’dan kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamaya göre dün siber saldırı sonucunda sistem çöktü. Bilgilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenemesine, acildeki hastaların başka yerlere nakledilmesine neden oldu.

Acil müdahaleye gereksinim duyan kadın hasta, sistemin çökmesi nedeniyle onu kabul edemeyecekleri için 32 kilometre mesafedeki Wuppertal kentindeki bir hastaneye yönlendirildi ve müdahalede geç kalındığı için hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ‘fidye yazılımı’ da denen fidye talep eden bir saldırının söz konusu olduğunu açıkladı.