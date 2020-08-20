Hastaneye yetişemedi: Uygulama noktasındaki kadın polisin yardımıyla doğum yaptı

Adana’da, sancısı başlayınca hastaneye gitmek için yola çıkan hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi’nde yaşayan dokuz aylık hamile Hüsne Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıktı.

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Selim Aslan, yengesinin sancısının artması üzerine Adana-Karataş kara yolundaki uygulama noktasında durarak polisten 112 Acil Servis ekibi çağırması için yardım istedi.

Polisin adını verecekler

Uygulama noktasında görevli polis memuru Demet Çubukçu, sağlık ekiplerinin beklendiği sırada sancısı artan Aslan’a otomobilde doğum yaptırdı.

Hüsne Aslan ve dünyaya gelen kız bebeği, sağlık ekiplerince Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne götürüldü.

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Amca Selim Aslan bebeğe doğumda yardım eden polis Demet Çubukçu’nun adını vermeyi düşündüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yengemin sancısının artması üzerine uygulama noktasında durduk. Sağ olsun polisler çok yardımcı oldu. Hemen ambulansı aradılar. Bir tane kadın polis geldi. Yengeme doğumda yardımcı oldu. Yengem uygulama noktasında doğum yaptı. Kadın polis ve diğer görevli arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Şimdi hastanedeyiz. İnşallah bebeğimize kadın polisin ismini vermeyi düşünüyoruz.”