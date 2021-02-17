Hastaneye saldırıp doktoru yaralamışlardı: İki kişiye sekizer, bir kişiye 9.5 yıl hapis

İstanbul’daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014’te, anneleri hayatını kaybettikten sonra hastaneye taş ve sopalarla saldırıp bir doktoru yaraladıkları gerekçesiyle aile üyeleri hakkında açılan dava karara bağlandı. Aile üyelerinin ikisi sekizer, biri 9.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada başka suçtan hükümlü Faysal K., hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Reklam

Son savunmasını yapan sanık Faysal K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Sözlü veya fiili bir eylemim olmamıştır. Hem annemizi öldürdüler hem de hakaret edip bizden şikayetçi oldular” dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet K., Cengiz K., Faysal K. ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan D.K.’nın, hastalanan annelerini, 6 Ekim 2014’te hastanenin acil servisine götürdüklerini söyledi.

Mütalaada, hastanın sabaha doğru özel bir hastaneye sevk edildiği aktarılan mütalaada, sanıkların annelerinin hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Reklam

İnfaz etmekle tehdit etmişler

Sanık ve yakınlarının annelerinin vefatından Okmeydanı Hastanesi çalışanlarını sorumlu tuttukları belirtilen mütalaada, ölüm haberi üzerine söz konusu hastaneye gittikleri belirtildi. Sanıkların, “Mehmet Taylan Koçer isimli doktoru getireceksiniz. Başhekimi istiyoruz. Doktorun infazını gerçekleştireceğiz. Buraya getirmezseniz burayı yerle bir ederiz” dedikleri kaydedildi.

Görevlilere küfür eden sanıkların sopalarla hastanedeki eşyalara zarar verdikleri anlatıldı. Hastane polisiyle emniyet güçlerinin olay yerine gittiği, sanıkların olayı engellemeye çalışan polislere de taş ve sopalarla karşı koydukları ve olay yerindeki sağlık personeline saldırdıkları belirtildi.

‘Birden fazla kişiyle birlikte kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için silahla direnme’, ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kamu görevlisine karşı kasten yaralama’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet K., Cengiz K. ve Faysal K.’yı ‘birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve doktor Mehmet Taylan Koçer’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçlarından sekizer yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Cengiz K. ve Faysal K.’nın ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan beraatlerine hükmeden heyet, sanık Mehmet K.’nın ise aynı suçtan bir yıl altı ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Mehmet K.’nin aldığı ceza toplam dokuz yıl altı ay 22 gün oldu.

Olay tarihide 18 yaşından küçük olan sanık D. K.’ya ‘birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan üç yıl beş ay 20 gün hapis cezası verilmesini kararlaştıran heyet, bu sanığa ayrıca ‘hakaret’ suçundan bir yıl iki ay 16 gün ve ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan bir yıl 15 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.