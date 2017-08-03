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Hastaneye kaldırılan yazar Muzaffer İzgü: Güzel haber vermeyi isterim ama veremiyorum

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Türkiye’nin önde gelen çocuk kitabı yazarlarından 84 yaşındaki Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı. Sağlığının iyi olmadığını söyleyen İzgü, “Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından İzgü, 107 kitap, 200’e yakın radyo oyunu yazdı.

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Doktorların, İzgü’yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü bildirildi.

DHA’ya konuşan yazar, “İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum” dedi.

İzgü’nün tedavisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye servisinde devam ediyor.

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