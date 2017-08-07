Hastaneye kaldırılan yazar Muzaffer İzgü: Artık hayal kurmuyorum, yoksa yazmam gerek

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Bir süredir hastanede tedavi gören, Türkiye’nin önde gelen çocuk kitabı yazarlarından 84 yaşındaki Muzaffer İzgü, okurlarına ‘okutma’ tavsiyesi yaptı ve ekledi: “Artık hayal kurmuyorum. Hayal kurarsam yazmam gerek.”

Türkiye’nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından İzgü, 107 kitap, 200’e yakın radyo oyunu yazdı.

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Doktorların, İzgü’yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü açıklanmıştı.

‘Bir kişi soru sordu mu birey oluyor’

Tedavi gördüğü İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde AA’ya konuşan 84 yaşındaki İzgü, “Okurlarım lütfen başkasını da etkilesin. Okudukları içinde kalmasın. Okusunlar, okutsunlar. Ancak o zaman yararı olur. ‘Okudun, sende kalsın’ yok” dedi.

Bir ülkenin çocuk okuru yoksa yetişkin okurunun da olamayacağını belirten İzgü, “Bu ülkeye bir yığın okur yetiştirdim. Ne mutlu bana çocuk okuyorsa. Okuyan insan hayal kurar, hayal kuran insan düşünmeye başlar. Düşünen insan soru sormaya başlar. Bir kişi soru sordu mu birey oluyor” dedi.

‘Hayal kurarsam yazmam gerek’

Hastanede birçok ziyaretçiyi ağırladığını anlatan İzgü, öldükten sonra “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti” denilmesini istedi.

İki yıldır yazmadığını söyleyen İzgü, hastaneden çıkınca ne yapmak istediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hiçbir şey. Otururum, düşünürüm. Artık hayal kurmuyorum. Hayal kurarsam yazmam gerek. Onlara uzağım. Yaşamım normal bir insanın yaşamı olsun.”