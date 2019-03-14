Hastaneye asılan Binali Yıldırım afişini CHP kaldırttı

İstanbul’da bir hastane binasına asılan AKP afişleri, CHP il başkanlığının itirazı sonrası kaldırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Sultangazi ilçesinde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış duvarına, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu iki afiş asıldı.

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CHP, ‘İstanbul bizim için bir aşk hikayesi’ yazılı afişlerin yasa ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarına aykırı olduğunu belirterek ilçe seçim kuruluna başvurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, afişlerin bugün öğleden sonra kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu.