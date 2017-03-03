Hastanelik edildiği kavga sonrası Stuttgart’la yolları ayrılan Grosskreutz: Profesyonel futbolla ilişkimi kesiyorum

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir gençlik partisinin çıkışında karıştığı kavgada hastanelik edilen ve kulübü Stuttgart’ın yolları ayırma kararı aldığı Kevin Grosskreutz, profesyonel futbolla ilişkisini ‘şimdilik’ kestiğini açıkladı.



DHA’nın haberine göre Grosskeutz hastaneden taburcu olduktan sonra dün akşam Stuttgart yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında 2018 yılına kadar olan mukavelenin feshi konusunda anlaşmaya varıldı.

‘Profesyonel futbolla ilişkimi kesiyorum’

Bu karara ilişkin düzenlediği basın toplantısında herkesten özür dileyen ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan 28 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: “Stuttgart için bütün gayretimi ortaya koydum. Küme düştüğümüz zaman bile takıma bağlılığını açıklayan ilk futbolcu ben oldum. Ancak yaşananlar sonrasında anlaşmamın iptal edilmesinin en doğru yol olduğuna karar verdik. Şu an için profesyonel futbolla ilişkimi kesiyorum.”