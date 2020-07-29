Hastaneden firar eden mahkum ve onu kaçıran kocası yakalandı: Eşim beni çok seviyor

Adana’da dün Covid-19 testi için cezaevinden hastaneye götürülen ve firar eden mahkum ile onu otomobiliyle kaçıran kocası yakalandı. Hükümlü kadın cezaevine gönderildi; kocası serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre il emniyet müdürlüğü ekipleri, Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Songül B. (31) ve kaçmasına yardım eden kocası Onur B’nin (30), Dede Korkut Mahallesi’nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

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Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tekrar kaçmaya çalışan Songül B. ve Onur B.’yi havaya ateş açarak yakaladı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü.

Onur B., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Songül B. ise işlemlerinin ardından Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Songül B, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Birimi’nde gazetecilerin, eşinin kendisini neden kaçırdığına ilişkin soruya, “Beni çok seviyor” diyerek yanıt verdi.

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Minibüsle kaçmıştı

Dün jandarma ekiplerince hastaneye götürülen Songül B., işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B.’nin (30) kullandığı minibüse binerek kaçmıştı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde terk edilmiş bulmuştu.