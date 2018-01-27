Hastanedeki ‘vahim sır’dan yeni bilgiler: Beş tutuklama, şikayetçi olan mağdur yok

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ndeki ‘hamile çocuklar skandalı‘yla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2017’de beş aylık süreçte getirilen 115 çocuğun kayıtlara geçirilmediği ve polise suç ihbarında bulunulmadığı ortaya çıkmıştı. Bu çocuklardan 38’i 15 yaşından küçük.

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Zeyrek bugünkü yazısında, Küçükçekmece Adliyesi’nde bir başsavcı vekili ile iki savcının ‘harıl harıl’ bu konunun üzerinde çalıştığını söyledi.

Hürriyet yazarı eldeki bilgileri şöyle anlattı:

“- Hamile çocuk vakalarını (yani suçu) bildirmedikleri (TCK 279/1) gerekçesiyle iki kamu görevlisi hakkında adli kontrol kararı alındı. Başka failler çıkar diye dosya açık tutuluyor. Verilebilecek cezanın üst sınırı iki yıl olduğundan tutuklama yasağı var.

– Dosya sayısı 115 olarak açıklanmıştı, mükerrer olanlar ayıklanınca 110’a düştü.

– 50 dosya, zanlıların adrese dayalı nüfus kaydı esas alınarak ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle İstanbul’da Bakırköy, Çağlayan, Anadolu adliyelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Bitlis, Van gibi adliyelere gönderildi.

– 20 şüphelinin, 50 mağdurun ifadesi alındı. İfadeleri psikolog eşliğinde alınan 15 yaşından küçük mağdurlara karşı eylemleri gerçekleştiren şüpheliler, şikâyet aranmaksızın resen ‘tutuklama’ talebiyle adliyelere sevk edildi. Beş şüpheli tutuklandı.”

Zeyrek, ifadesine başvurulan mağdurlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“- Tamamı, hem Suriyelilerin, hem doğudan İstanbul’a göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerden.

– Hiçbiri şikâyetçi olmadı.

– Hiçbiri tecavüz ya da ensest iddiasında bulunmadı.

– Hiçbiri resmen evli değil.

– Çoğunun yaşı şüphelilerle aynı ya da 1-2 yaş küçük.

– Hepsinin çocuğu var.”