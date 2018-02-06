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Yaramazlara biraz batar!

Hastanedeki ‘vahim sır’dan yeni bilgiler: Başhekim yardımcısı dokuz günde ‘atanmış’

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İstanbul’da hamile çocukları bildirmemekle suçlanan başhekim yardımcısı Dr. Akif Akça’nın Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2017’de beş aylık süreçte getirilen yaşı 18’in altında 115 çocuğun kayıtlara geçmediği ve polise suç ihbarında bulunulmadığını ortaya çıkmıştı. Bu çocuklardan 38’i 15 yaşından küçük.

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Küçükçekmece savcılığı, konuyla ilgili iki hastane görevlisi hakkında ‘suçu bildirmemek’ ve ‘çocuklara cinsel saldırı’ suçları kapsamında iki ayrı soruşturma yürütüyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, başvuru dilekçesinde suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili savcılık soruşturma izni talep etti. İstanbul Valiliği de İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şikayete konu iddiaların araştırılması için inceleme yapılmasını istedi. Ön inceleme için Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlit Yurtseven, hastaneye giderek yerinde inceleme yaptı.

Dr. Yurtseven ön incelemeci olarak, şikayeti yapan Nergiz’in yanı sıra suçlanan isimler başhekim yardımcısı Dr. Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber’in ifadelerini aldı. Dr. Yurtseven raporunu 27 Kasım günü tamamladı.

Raporda, suçlanan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş belirtildi. Valilik de gelen rapor sonrası 4 Aralık günü söz konusu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Valiliğin bu yazısından dokuz gün sonra suçlanan isim Akça, ön incelemeci olarak görevlendirilen Dr. Mevlit Yurtseven’in başhekim olarak görev yaptığı Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atandı.

 

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