Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hastanedeki ‘hamile çocuklar’ı bildirmeyen kamu görevlilerine soruşturma yolu açıldı

Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

 

İstanbul’da hamile çocukları bildirmemekle suçlanan iki kamu görevlisine yargılama yolu açıldı.

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen yıl beş aylık süreçte getirilen 115 çocuğun kayıtlara geçirilmediği ve polise suç ihbarında bulunulmadığı ortaya çıkmıştı. Bu çocuklardan 38’i 15 yaşından küçük.

Reklam

Beş yıllık sosyal hizmet uzmanı İclal N. ve bir görevlinin daha çocuk hamileliğini ortaya çıkarmasının ardından iki hastane görevlisi hakkında kamu davası açılmıştı.

Vali Vasip Şahin’in hastane yetkilileriyle ilgili soruşturma izni vermediği de ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre iki kamu görevlisine soruşturma izni verilmemesiyle ilgili karar idare mahkemesi tarafından iptal edildi.

Hastanedeki ‘vahim sır’: Günde ortalama üç dört hamile çocuk geliyormuş

Hastanedeki ‘hamile çocuklar’ı polise bildirmeyen iki görevliye dava

Bu nasıl yasa! Vali, ’15-18 yaş arası hamilelik için bildirim zorunluluğu yok’ dedi

‘Hamile çocuklar skandalı’nı ortaya çıkaran memur: Hastanede dışlandım

Hastanedeki ‘hamile çocuklar skandalı’na iki soruşturma: Savcı ifadeye çağırdı

Bir zahmet: Sağlık Bakanlığı ‘hamile çocuk’ listesini inceleyecek

İstanbul’da bir hastane: Beş ayda 38’i 15 yaş altı, 115 hamile çocuğun kaydı gizlenmiş

Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...