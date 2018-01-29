Hastanedeki ‘hamile çocuklar’ı bildirmeyen kamu görevlilerine soruşturma yolu açıldı

İstanbul’da hamile çocukları bildirmemekle suçlanan iki kamu görevlisine yargılama yolu açıldı.

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen yıl beş aylık süreçte getirilen 115 çocuğun kayıtlara geçirilmediği ve polise suç ihbarında bulunulmadığı ortaya çıkmıştı. Bu çocuklardan 38’i 15 yaşından küçük.

Reklam

Beş yıllık sosyal hizmet uzmanı İclal N. ve bir görevlinin daha çocuk hamileliğini ortaya çıkarmasının ardından iki hastane görevlisi hakkında kamu davası açılmıştı.

Vali Vasip Şahin’in hastane yetkilileriyle ilgili soruşturma izni vermediği de ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre iki kamu görevlisine soruşturma izni verilmemesiyle ilgili karar idare mahkemesi tarafından iptal edildi.