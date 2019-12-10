Hastanede yeni doğan bebeği ‘çalıp’ çocuğu olmayan teyzesine verdi

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki bir hastanede çalışan paramedik yeni doğan bir bebeği ‘çalıp’ çocuğu olmayan teyzesine verdi. Kısa süre sonra yakalanan paramedik tutuklandı.

Fotoğraf: BBC

Kız bebeğin annesi Cemile Bibi ikiz kız bebek dünyaya getirdi ancak aileye “İkizleriniz oldu” denmedi. Bibi, bir süre kendine gelemediği için eşi ve ailenin diğer fertleri tek bebek dünyaya geldi sandı.

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Bu arada aileye verilen kız bebek hayatını kaybetti ve Bibi kendine gelince “Diğer kızım nerede” diye sorunca aile diğer bebeğin peşine düştü. Eşi Abdül Hamit Bibi durumu polise bildirdi.

Soruşturma başlatan polis, ikizlerin doğduğu akşam doğumhanede görev yapan kadın paramedikten şüphelendi. Kadın sorgulanınca suçunu itiraf etti. Paramedik, kendisine iki arkadaşının yardım ettiğini, 17 yıldır evli ancak çocuğu olmayan teyzesine bebeği verdiğini anlattı.

Bebeği kadının verdiği adreste bulan polis ailesine teslim etti. Paramedik, yardım eden iki arkadaşı ve teyzesini tutuklandı.

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Olay, ülkedeki hastanelerde doğum sonrası bebeklerin kimliğinin belirlenmesi için takılan bileklik uygulamasının eksikliği ve başka güvenlik zafiyetlerini bir kez daha gündeme getirdi.