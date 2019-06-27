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Yaramazlara biraz batar!

Hastanede uyuyan refakatçiye cinsel saldırıda bulunan adam gözaltına alındı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak bulunan G.A. adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA (Arşiv)

Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören M.D.’nin cinsel saldırısına uğradı.

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Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.’nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu.

Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi.

Soğuksu Polis Merkezi’ne götürülen M.D.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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