Hastanede, oğlunu boğarak öldüren futbolcu hakkında dava açıldı: Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Bursa’da, Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunun kafasına yastıkla bastırarak öldüren futbolcu Cevher Toktaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AA’nın haberine göre savcının tutuklu sanıkla ilgili ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, sanığın, emniyetteki ifadesinde çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiği, ancak tutuklandıktan sonraki ifadesinde psikolojik çöküntüyle hareket ettiğini ve oğlunu öldürmediğini söylediği aktarıldı.
Adli Tıp Kurumu raporunda, beş yaşındaki Kasım Toktaş’ın ağzı ve burnu kapatılarak öldürülmesi ihtimali dışında başka bir durumun tespit edilemediği bildirilen iddianamede, bu durumda babanın ilk ifadesinin doğru sayılabileceği kaydedildi.
Ne olmuştu?
Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor’da oynayan Cevher Toktaş, oğlu Kasım Toktaş’ı 23 Nisan’da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürmüş, çocuk hastanede Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.
Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemiş, doktorların kalp masajı yaparak müdahale edip yoğun bakım servisine aldığı küçük çocuk iki saat sonra yaşamını yitirmişti.
Cevher Toktaş, 4 Mayıs’ta Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim olmuş ve oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemişti.