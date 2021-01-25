Hastanede kumar iddiasına soruşturma: Beş kişi açığa alındı

Eskişehir’de, bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru, temizlik personeli ve güvenlik görevlisinin bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında ‘kumar oynadığı’ iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü’nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden beşi açığa alındı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hastane personeli olduğu iddia edilen kişilerin ortaya para koyduğu bir masa etrafında iskambil oynadığı görülüyor.

Fotoğraf: DHA

Başlatılan soruşturma kapsamında hastanede görevli bir temizlik personelinin ifadesi alındı.

İfadesine başvurulan bu kişi şunları söyledi: “Acil serviste temizlik personeli olarak görev yapıyorum. 12 saatlik vardiyalarda çalışıyorum. Acil serviste tüm personelin ortak olarak kullandığı ofis odasında gece nöbetlerinde hiç hasta olmayan geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşların uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları gibi oyunlar oynarlar. Ben hiçbir iskambil oyunu bilmediğim için bu oyunlara katılmam.”