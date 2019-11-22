Hastane yönetimi masrafları ödeyemeyen anne-babaya kızlarını cenazesini vermedi; taksiciler baskın yapıp aldı

Endonezya’nın Padang kentinde hastalanan, ameliyat edilen altı aylık Elif Putr salı günü hayatını kaybetti. Hastane yönetimi, minik kızın cenazesini masrafları ödeyemeyen anne-babaya vermedi. Bunun üzerine devreye kentteki motosiklet taksiciler girdi. Onlarca taksici hastaneyi basıp cenazeyi aldı!

Fotoğraf: BBC

Bebeğin anne-babası 25 milyon Endonezya rupisi (10 bin lira) masrafı ödeyemeyince hastane yönetiminden, “Parayı ödeyene kadar cenazeyi teslim edemeyiz” yanıtını aldı. Kızlarının ölümüyle sarsılan anne Devi Surya ve eşi bir kez daha yıkıldı.

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Bebeğin amcası meslektaşları olduğu için durumu öğrenen motosiklet taksiciler devreye girdi. ‘Eylem kararı’ alıp hastanenin morgunu bastı ve Elif Putr’ın cansız bedenini kucaklayıp anne-babasına teslim etti.

Taksiciler, “Bu insani bir görev. Böyle bir şeye kalkıştığımız için cezalandırılacaksak ona da razıyız” dedi.

Hastane yönetimi ise yaşananlardan dolayı özür dileyerek ailenin borcunun kapandığını açıkladı.