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Yaramazlara biraz batar!

Hastane tuvaletinde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dün ölü bulunan bebeğin annesi A.K (19) gözaltına alındı. A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı Torbalı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Torbalı Devlet Hastanesi’ndeki kadınlar tuvaletinde, dün saat 12:30’da temizlik görevlileri tarafından ölü bebek bulundu. Polis ekipleri, göbek bağının üzerinde olması nedeniyle yeni dünyaya geldiği değerlendirilen kız bebeğin cansız bedenini otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

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Hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Hastanenin tuvaletinde doğum yaptığı belirlenen A.K. akşam saatlerinde Torbalı’daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K.’nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

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