Hastane odası sınıf oldu: Ayağı kopan dokuz yaşındaki Aylin’e öğretmeni ders verdi

Muğla’da geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede tedavi gören dokuz yaşındaki Aylin Dağdeviren’e ilkokul öğretmeni hastane odasında ders veriyor.

Fotoğraf: DHA

Menteşe ilçesinde 9 Aralık’ta meydana gelen kazada, ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren’e kamyon çarpmıştı. Küçük çocuğun kamyonun altında kalan ayaklarından biri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kesilmişti.

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Menteşe Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Aylin, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından ortopedi servisine alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından görevlendirilen öğretmen Muazzez Bayhan, hastanede tedavi gören çocuğu ziyaret ederek ders verdi. Aylin’in odasına kimseyi istemediği ancak öğretmeni görünce mutlu olduğu belirtildi.

Aileyi ziyaret eden Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre şunları söyledi: “Trafik kazası bizim içimizi acıttı. Çocuğumuz bir ayağını kaybetse dahi moralini yüksek tutabilmek için onu her gün ziyaret ettik. Hastane odasında ona bir sınıf oluşturmak istedik. Bir öğretmeni göreve başlattık. Her gün hastaneye giderek okul özlemini giderecek ve okuma sevgisini yaşatmayı sağlayacak. İl genelimizdeki 150 bin öğrencinin hepsi benim evladım. Başarımızı ekip çalışmasına borçluyuz. El birliğinden sonra bir sinerji oluştu.”