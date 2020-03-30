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Yaramazlara biraz batar!

Hastane duyurdu: Fatih Terim taburcu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakalandığı corona virüsünü yenerek taburcu oldu.

Fotoğraf: DHA

23 Mart’ta corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyuran Terim, hastaneye kaldırılmıştı.

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Haberi Terim’in tedavi gördüğü hastane Twitter’dan duyurdu.

Terim salgın hastalığa rağmen lig maçlarının devam etmesini eleştirenlerin başında geliyordu. Önce seyircisiz oynana ligler daha sonra tatil edilmişti.

Terim 14 gün süreyle kendi karantina uygulamasına devam edecek.

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Liv Hospital Group şöyle yazdı:

“Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.”

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