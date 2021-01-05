Hastalanınca nikah tarihini öne almıştı: Evlendikten iki gün sonra hayatını kaybetti

Britanya’da, kanser tanısı konulan, doktorlarının iyileşme umudunun olmadığını söylediği 28 yaşındaki Jade Parker nikah tarihini öne çekti. Ölmeden önceki son dileği yedi yıllık nişanlısıyla evlenmek olan Parker, 31 Aralık’taki düğünden iki gün sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Lee Parker

Kuzey İrlanda’da yaşayan Jade Parker’ın geniz boşluğunda, geçen yıl nisan ayında tümör tespit edildi. Kanser tanısı konulan genç kadın, iki kez ameliyat oldu. Kemo ve radyoterapi gördü. Ancak aralık ayında hastalık başka yerlere sıçradı. Doktorları, ‘çok az vakti kaldığını’ söyleyince yaz aylarında evlenmeyi planlayan çift nikah tarihini öne aldı.

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İkili, yılbaşı akşamı Portadown’daki evlerinde evlendi. Sade törene sadece aileleri ve birkaç yakın arkadaşları katıldı.

Lee Parker, eşinin o akşam uyuduktan sonra bilincinin kapandığını ve 2 Ocak’ta, evde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nikah sonrası çekilen, ellerinin görüldüğü fotoğraf paylaşan Parker, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, “Son nefesini verirken sevdikleri yanındaydı. Ben elini tutuyordum. Hepimiz çok üzgünüz. Jade’in artık acı çekmemesi tek tesellimiz” ifadelerini kullandı.

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“Jade hem düğününü hem de cenazesini organize etti” diyen Lee Parker, onun için salgın önlemlerinin izin verdiği ölçütte, cuma günü cenaze töreni düzenleneceğini ifade etti.

Çiftin altı ve iki yaşlarında iki oğlu var. Lee Parker’ın 13 yaşındaki oğlu Kai de onlarla yaşıyordu.