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Yaramazlara biraz batar!

Hasta yatağından, ‘Bana bulaşmaz demeyin’ diye uyardıktan üç gün sonra hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Covid-19 tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından, ‘Bana bulaşmaz’ demeyin” diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunan 45 yaşında Mustafa Sütlü hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Özel bir şirkette çalışan iki çocuk babası Sütlü, belirti görülünce hastaneye başvurdu. Hastanede tedavisine başlanan Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de corona virüsüne yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. ‘Bana bulaşmaz’ demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım.” 

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Bu paylaşımdan üç gün sonra, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sütlü, İskenderun Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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