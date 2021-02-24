Hasta yakınları sağlıkçılara saldırdı: Üç kişi yaralandı

Gaziantep’te özel bir hastanenin acil servisinde çalışan üç sağlık çalışanı, hasta ve yakınları tarafından dövüldü. Sağlık çalışanları yaralanırken beş hasta yakını gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Oğulları, evde düşüp başından yaralanan Muzaffer B.’yi, dün gece Karataş Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin acil servisine götürdü.

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Emrah B. ve Hanifi B. babalarına anında müdahale edilmediği gerekçesiyle tartıştıkları sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Ardından beş hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede yumruklarla erkek hemşireler Sinan Şahin, Furkan Aslan ve Abdulkadir Güneş yaralandı.

Darp raporu aldılar

Sağlık çalışanları saldırının ardından darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şikayet üzerine aralarında hasta kişinin oğulları Emrah B. ve Hanifi B.’nin de olduğu beş kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin savcılığa sevk edildiği, savcılıktan da tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildiği belirtildi.

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Yaralanan Sinan Şahin, acil serviste yoğunluk olduğu sırada hasta yakınlarının öncelik istediğini ve biraz beklenilmesi istenince saldırıya uğradıklarını belirterek şunları söyledi: “Hasta geldiğinde acil birimimizde yoğunluk vardı. Biz hastayı müdahale bölümüne aldık ve doktoru bekliyorduk. Doktor ise o sırada durumu daha acil olan bir başka hastaya bakıyordu. Bir anda hasta yakınları bağırıp, hakaret ederek bize saldırdılar. Beni ve iki arkadaşımı darp ettiler. Sağlık çalışanlarının bunca emeğinin karşılığının bu olmaması gerekiyor. Sağlık çalışanlarına artık şiddet uygulanmasın.”

Birinin dişi kırıldı

Yumruk darbesiyle dişi kırılan hemşire Furkan Aslan ise sağlık çalışanlarının şiddeti hak etmediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Alçı odasından çıktım o anda hemşire arkadaşlarıma saldırdılar. Ayırmaya çalıştığım anda aldığım yumruk darbesi ile dişim kırıldı. Son zamanlarda sağlıkta şiddet olayları artmaya başladı. Bu olay Türkiye’nin her yerinde yaşanıyor. Artık sağlık çalışanlarına zarar gelsin istemiyoruz.”

Hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken şiddete maruz kaldığını söyleyen hemşire Abdulkadir Güneş de, “Hemşire arkadaşımız odanın dolu olduğunu ve hastanın çıkması için beklemesi gerektiğini söyledi. Bir anda hakaret edip saldırmaya başladılar. Biz hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra bana da saldırdılar” dedi.

Hastanenin acil birimi doktorlarından Ali Demir, olayın ardından sorumlulukları gereği sağlık çalışanları yakınlarınca dövülen hastanın tedavisini yaptıklarını belirterek artan şiddet olayları nedeniyle korku yaşadıklarını dile getirdi.