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Yaramazlara biraz batar!

Hasta yakınları sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdı: İki yaralı

Sakarya’daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde sağlık çalışanı Mustafa S. ve Ayhan G., hasta yakını Murat ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlıkçılar, tedavi edilirken iki kardeş gözaltına alındı. 

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde meydana geldi. 

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Murat ve Yavuz B. kardeşlerin annesine vertigo teşhisi koyuldu. Doktorun kan tahliliyle tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları, hastanenin radyoloji bölümüne geçti.

Burada iki kardeş, görevli radyoloji teknisyenleriyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında ikili üzerlerindeki bıçakları çıkarıp sağlık çalışanları Mustafa S. ve Ayhan G.’ye sapladı.

Mustafa S. sırtından, Ayhan G. ise omuzundan yaralandı.

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Hastane polisince gözaltına alınan iki kardeş emineyete götürüldü.

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