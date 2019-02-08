Hasta yakınları ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru darp etti

Artvin’in Hopa ilçesinde, mide bulantısı şikâyetiyle Devlet Hastanesi’ne giden hastanın yakınları, ‘istirahat‘ önerisinde bulunup ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktor Mehmet Özer Özduman’a saldırdı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün Sundura Mahallesi’ndeki Hopa Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

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Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye giden hasta, görevli doktor Özduman tarafından muayene edildi.

Doktor, muayenede tahlil sonuçlarında da bir bulguya rastlamadığı hastasına, ilaç yazmaya gerek görmeyerek evde istirahat etmesi önerisinde bulundu.

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Bunun üzerine hastaneden ayrılarak evine giden hasta, durumu yakınlarına anlattı.

Doktorun ilaç yazmamasına öfkelenen hasta yakınları hastaneye giderek Özduman’ı darp etti.

Yralanan Özduman, darp raporu alarak hasta yakını iki kişi hakkında şikâyette bulundu.

Şikâyet üzerine polis ekipleri hasta yakınları O.T. ve E.T.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastane çalışanları olaya tepki gösterirken, birçok kişi de ‘Sağlıkta şiddete hayır‘ yazılı dövizle saldırıyı protesto etti.



