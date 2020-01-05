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Yaramazlara biraz batar!

Hasta yakınının saldırdığı sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldı

Kahramanmaraş’ta hasta yakınının saldırısına uğrayan 41 yaşındaki sağlık teknikeri Serhat İğci’nin elmacık kemiği kırıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay bugün saat 13:00 sıralarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin radyoloji bölümünde meydana geldi.

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Veli G., beli ağrıyan eşini acil servise götürdü. Buradaki doktor MR çekilmesi isteyince çift radyoloji bölümüne gitti. Serhat İğci, “Randevulu hastaları alıyorum. Müsait olunca eşinizi alacağım” dedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada hasta yakını sağlık teknikerine saldırdı.

Odadan çıkan saldırgan, güvenlikçiler tarafından yakalandıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Genel cerrahi servisinde yoğun bakıma alınan İğci’nin elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Teknikere 10 gün ‘iş göremez’ raporu verildi.

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‘Dövdüm rahatladım’ demiş

İğci, yaşadıklarını şöyle anlattı: “MR’da randevulu hastaları alıyoruz. Randevulu bir hastayı almak üzereyken acilden gelen bir hasta yakını eşinin bel ağrısı olduğunu ve bu nedenle acile başvurduğunu söyledi. Ben de ‘Rutin olarak randevulu, planlanmış hastaları alıyorum. Müsait bir ara olduğun değerlendireceğim’ dedim. Kendi de ‘Benim babamın cenazesi vardı, biz cenaze evinden kalkıp geldik’ diyerek bağırmaya başladı. Randevulu yaşlı bir teyze hastamız vardı. Onu alacağım sırada birden saldırdı. Arka arkaya yumruklar vurmaya çalıştı. Gözümün önü bir anda karardı, gözümdeki gözlük fırladı. Kafamı aşağıya doğru eğdiğimde tekmeyle vurmaya başladı. Çıktıktan sonra da ‘Dövdüm, rahatladım’ diye bağırarak gitmeye başladı.”

İğci, “Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim” diye konuştu.

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