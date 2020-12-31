Hasta yakını, müdahale için giden ambulansa kuru sıkı tabancayla ateş açtı

Bolu’da, 112 Acil sağlık ekibi, müdahale ettikleri hastanın yakını İ.E.E. (32) ile tartıştı. Sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulansa kuru sıkı tabancayla ateş açarak büyük korku yaşamalarına neden olan İ.E.E., gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 21:00 sıralarında Köroğlu Mahallesi Can Sokak’ta yaşanan olayda 112 Acil Sağlık ekibi, 82 yaşındaki hastaya müdahale etmek için belirtilen adrese gitti. Sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yakınlarından hasta hakkında bilgi almaya çalıştı. Ancak bu sırada hastanın İ.E.E. isimli bir yakını 112 Acil Sağlık personeliyle tartışmaya girdi.

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Bunun üzerine sağlık ekipleri, polise haber vererek ambulansın içinde beklemeye başladı. İ.E.E. kuru sıkı tabanca ile ambulansa ateş açtı. Olay yerinden uzaklaşan sağlık personeli Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek İ.E.E.’den şikayetçi oldu.

Olay yerine giden polis ekipleri, İ.E.E.’yi gözaltına aldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, yedi adet kuru sıkı tabanca mermisi buldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hasta kadın ise 112 Komuta Merkezi tarafından yönlendirilen başka bir ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.